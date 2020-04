Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le prochain club de Pogba sera…

Publié le 24 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

Annoncé du côté du Real Madrid, Paul Pogba ne devrait pas signer à la Casa Blanca, mais serait plutôt sur le point de s’entendre avec Manchester United pour une prolongation de contrat.

Et si, contre toute attente, Paul Pogba restait à Manchester United ? Cet été, le champion du monde tricolore sera à un an de l’expiration de son contrat avec les Red Devils , alors que The Manchester Evening News a confirmé jeudi que le club mancunien n’aurait pas exercé l’option pour une année supplémentaire présente dans son bail. Le Real Madrid, la Juventus, l’Inter ou encore le PSG seraient sur les rangs pour accueillir Pogba. Cependant, aucune de ces grosses écuries ne devrait pouvoir mettre la main sur le milieu de terrain de Manchester United.

Vers une prolongation de Pogba à United