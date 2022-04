Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le prix est fixé pour Marco Asensio !

Publié le 11 avril 2022 à 0h30 par La rédaction

Alors que son avenir semble s’écrire loin du Real Madrid, Marco Asensio demanderait un salaire très élevé, tandis que le Real Madrid réclamerait 25M€ pour céder son attaquant.

Intégré au groupe du Real Madrid en 2016, Marco Asensio est devenu un joueur clé de l’effectif madrilène. En effet, cette saison, l’ailier a disputé 35 matchs, pour un total de 10 buts et une passe décisive. Cependant, son histoire d’amour avec les Merengue pourrait prochainement prendre fin. En effet, avec les potentielles arrivées au club de Kylian Mbappé et Erling Haaland, le joueur de 26 ans verrait son temps de jeu être réduit, et pourrait tenter de trouver un point de chute. Cependant, si son prix n’est pas excessif, le salaire d’Asensio pourrait bien refroidir le Milan AC, qui aimerait s'attacher ses services.

Pour Marco Asensio, c’est 25M€