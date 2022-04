Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Klopp met le feu à un dossier chaud de Laporta !

Publié le 10 avril 2022 à 23h00 par La rédaction

Déjà devenu un élément clé du FC Barcelone à seulement 17 ans, Gavi suscite l’intérêt de Liverpool, qui serait prêt à payer sa clause libératoire.

Gavi a connu une folle ascension cette saison. Intégré au groupe professionnel du FC Barcelone à seulement 17 ans, celui-ci est déjà devenu un élément indispensable pour Xavi. En effet, le milieu de terrain est apparu à 38 reprises pour un total de 2 buts et 5 passes décisives, et est le 5ème joueur le plus utilisé par le tacticien de 42 ans. Toutefois, son contrat arrive à son terme en juin 2023, et l’international espagnol n’a pas encore trouvé d’accord avec le Barça afin de prolonger. Alors que ce dossier semble actuellement être au point mort, un géant anglais aurait témoigné à Gavi de son intérêt.

Liverpool est prêt à payer la clause libératoire de Gavi