Mercato - Real Madrid : Le message fort de Benzema sur la succession de Cristiano Ronaldo !

Publié le 23 janvier 2022 à 21h30 par T.M.

Malgré le départ de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid a réussi à relever grâce notamment à un très bon Karim Benzema. Le Français s’est d’ailleurs prononcé sur l’après CR7.

Sous le maillot du Real Madrid, Cristiano Ronaldo avait tout gagné. Toutefois, en 2018, le Portugais a décidé de quitter son confort espagnol afin de relever un nouveau défi. Ainsi, CR7 s’est envolé pour la Juventus. Une énorme perte pour la Casa Blanca, qui a dû digérer cela. Et désormais, Cristiano Ronaldo est bien de l’histoire ancienne. Au Real Madrid, Karim Benzema a parfaitement réussi à gérer la succession du quintuple Ballon d’Or. Aujourd'hui, c’est le Français qui porte les Merengue sur ses épaules.

« J’étais prêt »