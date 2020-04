Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Kane aurait trouvé son épilogue !

Publié le 19 avril 2020 à 1h00 par Th.B.

Dans les petits papiers du Real Madrid ainsi que dans ceux de Manchester United, Harry Kane ne devrait pas bouger de Tottenham qui travaillerait déjà sur le recrutement d’un buteur pour l’accompagner sur le front de l’attaque des Spurs.

Lors d’un live Instagram , Harry Kane révélait dernièrement qu’il ne resterait pas à Tottenham si le projet des Spurs ne lui plaisait plus, ouvrant ainsi pour la première fois de sa carrière publiquement la porte à un départ. Le Real Madrid et Manchester United notamment se seraient empressés de tenter leur chance dans cette opération. En vain, puisque Tottenham aurait la ferme intention de conserver Kane et de le faire évoluer aux côtés d’un nouvel attaquant.

Harry Kane parti pour rester à Tottenham et de jouer aux côtés de Raul Jimenez ?