Mercato - Real Madrid : Une star de Zidane pourrait débloquer le dossier Harry Kane !

Publié le 18 avril 2020 à 1h30 par D.M.

Alors que le Real Madrid ne compterait plus sur James Rodriguez, le club espagnol pourrait décider d’envoyer le Colombien à Tottenham afin de faciliter le transfert de Harry Kane.

Luka Jovic a été recruté lors du dernier mercato estival afin de suppléer Karim Benzema en attaque. Mais l’attaquant serbe n’a jamais apporté satisfaction à Zinédine Zidane et le Real Madrid n’a pu que constater l’échec de ce transfert. Ainsi, le club espagnol se serait mis à la recherche d’un joueur de classe mondiale afin de renforcer sa ligne d’attaque. Et l'une des pistes activées mènerait directement à Harry Kane, mais Florentino Perez devra dépenser le prix fort puisque le Daily Mail a annoncé que l'international anglais pourrait quitter Tottenham contre un chèque de 227M€. Une somme relativement élevée pour le Real Madrid qui a enregistré par ailleurs de lourdes pertes suite à la crise liée au coronavirus. Mais un joueur pourrait débloquer la situation et permettre à la Casa Blanca de s’offrir Harry Kane.

Un échange Harry Kane-James Rodriguez ?