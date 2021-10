Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Cristiano Ronaldo totalement relancé par Ancelotti ?

Publié le 17 octobre 2021 à 22h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Carlo Ancelotti aurait lui-même pris la décision de se séparer de Sergio Ramos. Alors qu'un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid était dans les tuyaux, le technicien italien aurait également mis son veto pour lui.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos est parti librement et gratuitement vers le PSG lors du dernier mercato estival. Et pourtant, l'ancien capitaine merengue aurait souhaité poursuivre son aventure avec la Maison-Blanche. Selon les informations d' El Nacional , Sergio Ramos aurait quitté le Real Madrid à cause de Carlo Ancelotti. En effet, Florentino Pérez aurait sollicité son entraineur pour sceller l'avenir de son ancien capitaine. Et Carlo Ancelotti aurait décidé de laisser filer Sergio Ramos. De la même manière, l'ancien coach du PSG aurait également refusé le retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid.

Ancelotti aurait mis son veto pour le retour de Cristiano Ronaldo