Mercato - Real Madrid : Le dossier Harry Kane totalement relancé ?

Publié le 17 mars 2020 à 6h00 par Th.B.

Annoncé sur le départ pour le Real Madrid ou chez un autre cador, Harry Kane ne se serait pas encore décidé concernant son avenir, mais ne prévoirait pas de forcer son départ.

À 26 ans, Harry Kane pourrait décider de quitter Tottenham, club où il s’est imposé en 2013 après de multiples prêts à Leyton Orient, Millwall, Norwich et Leicester. Depuis, le buteur des Spurs est devenu international anglais et l’un des meilleurs attaquants de Premier League. Cependant, Kane n’a jamais remporté le moindre titre avec Tottenham, de quoi le faire réfléchir quant à la suite des opérations pour son avenir. D’autant plus que le PSG, Manchester United, la Juventus et le Real Madrid suivraient avec attention l’évolution de sa situation.

Harry Kane en plein doute ?