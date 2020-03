Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un froid jeté sur le dossier Harry Kane ?

Publié le 17 mars 2020 à 0h30 par Th.B.

Harry Kane figurerait sur les tablettes du Real Madrid et des plus grands clubs européens pour le mercato estival à venir. Cependant, l’Anglais ne devrait pas forcement forcer son départ de Tottenham contrairement aux dernières rumeurs.

De quo sera fait l’avenir de Harry Kane ? Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Tottenham, l’international anglais émettrait des velléités de départ, comme Tuttosport le révélait récemment. Le Real Madrid, le PSG, la Juventus ainsi que Manchester United auraient coché le nom de Kane dans leurs listes de potentielles recrues pour le mercato estival. Une bataille royale s’annoncerait pour l’attaquant de Tottenham cet été, qui pourrait cependant ne pas quitter le nord de Londres.

Kane pas forcément partant ?