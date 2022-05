Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Cristiano Ronaldo sort du silence pour un retour !

Publié le 2 mai 2022 à 23h00 par Dan Marciano

A en croire la presse anglaise, le Real Madrid verrait d'un bon œil un retour de Cristiano Ronaldo. Ce lundi, son entourage a mis les choses au clair sur son avenir.

L'avenir de Cristiano Ronaldo fait l'objet de nombreuses spéculations. Agé de 37 ans, l'international portugais ne rentrerait pas dans les plans du futur entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag, selon certaines rumeurs. « C'est quelque chose dont nous devrions parler entre nous. Erik ten Hag, le conseil d'administration et moi-même. Cristiano a encore un an de contrat, il est également important de voir et de découvrir ce qu'il veut faire, s’il veut rester » a lâché Ralf Rangnick. Mais ce lundi, la presse anglaise a continué à les alimenter et évoqué un possible retour de Ronaldo au Real Madrid.

Ronaldo ne s'est pas encore penché sur son avenir