Mercato - Real Madrid : Le clan Rodrygo lâche ses vérités sur son transfert

Pierrick Levallet

Recruté en 2019, Rodrygo gravit peu à peu les échelons au Real Madrid. Le Brésilien est désormais le joker de Carlo Ancelotti. Alors que le joueur de 21 ans pourrait jouir d'une meilleure situation, il peut toutefois se satisfaire d'avoir réalisé l'un de ses plus grands rêves en signant à la Casa Blanca. L'occasion pour lui et son père de raconter les coulisses de ce transfert.

Arrivé en 2019, Rodrygo a mis un peu de temps avant de s’imposer au Real Madrid. Si aujourd’hui, il n’est pas encore un titulaire indiscutable, il bénéficie néanmoins du statut de joker sous Carlo Ancelotti. Le technicien italien a une grande confiance en lui, au point de l’utiliser comme doublure de Karim Benzema. Malgré une situation qui pourrait être meilleure chez les Merengue , Rodrygo peut néanmoins se satisfaire d’avoir réalisé l’un de ses rêves.

Transferts - Real Madrid : L'offre surprenante d'Ancelotti sur le mercato https://t.co/J6FfVhLIzk pic.twitter.com/4wMCgz4zZ0 — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

Rodrygo rêvait du Real Madrid

Pour Players Tribune , le père de Rodrygo a d’abord affirmé que son fils avait toujours rêvé d’évoluer au Real Madrid. « Rodrygo avait un poster du Real Madrid accroché au mur de sa chambre. Chaque nuit, il allait au lit en le regardant » explique-t-il. Un rêve qui deviendra réalité en juillet 2019, lorsque le club madrilène a arraché le jeune brésilien des griffes de Santos contre 45M€.

«J’ai presque accepté que je ne jouerais pas pour le Real Madrid»