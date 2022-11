Mercato : Annoncé de retour au PSG, Rabiot va décider son avenir

Axel Cornic

Très performant depuis le début de la saison, Adrien Rabiot devrait beaucoup faire parler de lui lors du mercato hivernal. Son contrat avec la Juventus se termine en effet en juin et dès le 1er janvier 2023, il pourra s’engager avec d’autres clubs. Dans son entourage, on aimerait beaucoup le voir revenir au Paris Saint-Germain, son club formateur.

Son talent a toujours été indéniable, mais Adrien Rabiot a souvent peiné à s’affirmer sur la continuité. C’est désormais chose faite, puisque depuis près d’un an il régale à la Juventus, où il est l’un des éléments préférés de Massimiliano Allegri. Mais les Bianconeri pourraient déjà le voir filer, puisque son contrat se termine dans seulement quelques mois...

Le clan Rabiot rêve d’un retour au PSG

Dès la fin de saison dernière, l’avenir de Rabiot a commencé à faire parler en Italie et une première piste s’est rapidement précisée. Plusieurs médias ont en effet assuré que Véronique Rabiot aurait commencé à recoller les morceaux avec le PSG et aimerait beaucoup voir son fils retrouver son club formateur. Cela ne s’est pas fait cet été, mais dès le 1er janvier prochain Luis Campos et les Parisiens pourront tenter leur chance.

Un salaire de 10M€ minimum ?

Il faudra toutefois composer avec les demandes assez importantes du milieu de terrain, qui a été éblouissant lors de son premier match de Coupe du monde avec l’équipe de France, face à l’Australie (4-1). D’après les informations de Calciomercato.it , Rabiot réclamerait un salaire de 10M€ minimum, soit 3M€ de plus que ce qu’il gagne actuellement. Beaucoup trop pour la Juventus, qui commence à se résigner à un départ.

La Juve pense à le sacrifier, pour recruter Milinkovic-Savic