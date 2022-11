Mercato : Il quitte le PSG et vit un calvaire

Arnaud De Kanel

Après une première saison ratée avec le PSG, Georginio Wijnaldum était invité à se chercher une porte de sortie durant le mercato. Il faisait donc le choix de rejoindre l'AS Roma après que le PSG ait trouvé un accord sous la forme d'un prêt. Très vite, son aventure romaine a tourné à la désillusion.

Le Georginio Wijnaldum de Liverpool semble bien loin. Malgré une première saison complétement ratée avec Paris, il comptait se relancer en filant en prêt à l'AS Roma en vue du Mondial au Qatar. La malchance le suit depuis qu'il a quitté la Mersey car dès son arrivée dans la capitale italienne, il s'est gravement blessé.

Une terrible blessure à l'entrainement

Entré en jeu en fin de match face à la Salernitana, Georginio Wijnaldum laissait entrevoir le début de sa renaissance. Mais l'espoir aura été de courte durée pour le joueur prêtée par le PSG. Quelques jours plus tard à l'entrainement, le Néerlandais se blessait gravement au tibia. Un coup de massue dont il se rappelle dans une interview accordée à ESPN : « La rééducation va vraiment dans la bonne direction. Quand c'est arrivé, j'ai pleuré pendant plusieurs jours, j'étais triste. Maintenant, je vis comme un moine, disons, mais je me sens très bien. Je constate beaucoup de progrès, même si je vis maintenant loin de ma famille. Je reviens le week-end, c'est un sacrifice que je dois faire. En ce moment, je suis complètement seul. Je ne vois vraiment que deux endroits, à savoir mon appartement et le camp d'entraînement. Je dois juste m'en sortir. »

Wijnaldum espère retrouver la sélection