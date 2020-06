Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan James Rodriguez fait le point pour son avenir !

Publié le 27 juin 2020 à 23h30 par La rédaction

En perte de vitesse depuis son retour au Real Madrid, James Rodriguez pourrait quitter la Casa Blanca dans les prochains mois. Toutefois, avant de se pencher sur les nombreuses offres à son égard, le Colombien souhaiterait attendre le mois de décembre.

De retour au Real Madrid en juin dernier après un prêt au Bayern Munich, James Rodriguez ne semble toujours pas rentrer dans les plans de Zinedine Zidane. Contractuellement lié au Real Madrid jusqu’en 2021, le milieu colombien ne compte que 14 petites apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Pisté par l’Atlético Madrid, James Rodriguez semble de plus en plus être poussé vers la sortie. Quelle sera sa prochaine destination ? Son beau-père répond.

Un départ prévu... en décembre ?