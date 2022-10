Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Le Barça veut faire un coup à 0€ au Real Madrid

Arrivant en fin de contrat, Marco Asensio ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Néanmoins, sa situation a interpellé le FC Barcelone, grand rival du Real Madrid. Xavi apprécierait le profil du joueur de 26 ans. Et l’intérêt du club catalan pour le milieu offensif polyvalent se confirme de plus en plus.

Cela fait maintenant quelques temps que l’avenir de Marco Asensio pose question au Real Madrid. L’Espagnol est en fin de contrat et il n’a toujours pas prolongé avec les Merengue . Pas vraiment indiscutable aux yeux de Carlo Ancelotti, le joueur de 26 ans pourrait donc plier bagages à l’issue de la saison afin de retrouver une situation convenable. Et il pourrait bien rebondir... au FC Barcelone !

Xavi apprécie Asensio

À en croire la presse espagnole, le FC Barcelone serait particulièrement intéressé par une arrivée de Marco Asensio. Xavi apprécie le profil du milieu offensif polyvalent, et la direction blaugrana verrait d’un œil sa situation contractuelle. Ces derniers jours, on parlait même d’un pré-accord. En tout cas, l’intérêt du Barça pour le joueur de 26 ans se confirme de plus en plus.

