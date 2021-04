Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’association Mbappé-Benzema fait déjà saliver…

Publié le 5 avril 2021 à 4h30 par T.M.

La saison prochaine, le Real Madrid pourrait bien aligner un duo Kylian Mbappé-Karim Benzema. De quoi en faire rêver certains…

Le Real Madrid va-t-il enfin toucher du doigt son rêve de recruter Kylian Mbappé ? Cela fait maintenant plusieurs années que la Casa Blanca suit le Français, et aujourd’hui plus que jamais, l’arrivée de l’attaquant du PSG semble proche. En effet, sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la capitale, Mbappé ne serait pas parti pour prolonger, ce qui le placerait alors dans une position idéale pour s’en aller cet été. Une opportunité dont pourrait donc profiter le Real Madrid et l’intégrer au groupe de Zinedine Zidane où l’attaquant de 22 ans pourrait alors former la paire avec un certain Karim Benzema.

« Ça serait étincelant »