Mercato - Real Madrid : L’arrivée de Mbappé retardée à cause du PSG ?

Si Kylian Mbappé a donc annoncé son départ du PSG, son avenir devrait vraisemblablement s’écrire du côté du Real Madrid. Enfin, le capitaine de l’équipe de France devrait rejoindre les Merengue, mais voilà qu’on ne pourrait pas le voir de sitôt avec le maillot du club madrilène. Etant donné que Mbappé est officiellement sous contrat jusqu’au 30 juin avec le PSG, ça compliquerait tout…

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé est désormais attendu au Real Madrid. Se pose désormais la question de sa présentation chez les Merengue. Selon différents échos, cela pourrait intervenir entre la finale de la Ligue des Champions, le 1er juin prochain, disputée par la Casa Blanca et le début de l’Euro le 14 juin. A moins que le Real Madrid soit obligé de tout reporter à plus tard pour la présentation de Kylian Mbappé étant donné que son contrat avec le PSG se termine officiellement le 30 juin.

Kylian Mbappé lâche une annonce fracassante sur un futur transfert ! https://t.co/ld5zXBkk4e pic.twitter.com/8sRTIaWZtX — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

« On peut imaginer que Paris n’autorise pas Mbappé à poser avec d’autres couleurs »

Cette situation contractuelle pourrait donc empêcher Kylian Mbappé de poser tout de suite avec le maillot du Real Madrid. A ce propos, interrogé par RMC , Maitre Thierry Granturco a fait savoir : « C’est une question de droit à l’image, et il peut y avoir des situations très différentes selon les joueurs. C’est défini par son engagement avec le PSG, qui l’autorise ou non à utiliser son image pour une autre entité que le club. Je signe beaucoup ce type de contrats et généralement, l’image du joueur est associée officiellement jusqu’à la fin du contrat au 30 juin, mais officieusement, cela peut s’arrêter à la fin de la saison sportive, donc un peu avant. On peut imaginer que Paris n’autorise pas Mbappé à poser avec d’autres couleurs tant qu’il est sous contrat, mais il peut y avoir de la souplesse à ce sujet, comme la saison de football est terminée ».

« Ça peut être un risque »