Mercato - Real Madrid : L'annonce fracassante d'Eden Hazard sur son avenir !

Publié le 12 juin 2021 à 14h00 par D.M.

Annoncé sur le départ par certains médias, Eden Hazard a assuré qu'il allait rester au Real Madrid la saison prochaine.

Recruté par le Real Madrid en 2019 pour prendre la succession de Cristiano Ronaldo, Eden Hazard n’a jamais retrouvé son niveau aperçu à Chelsea. Eloigné des terrains de trop nombreux mois en raison de pépins physiques, l’international belge commencerait à agacer en interne et un départ cet été serait d’actualité. Plusieurs médias espagnols ont indiqué qu’Hazard pourrait quitter le Real Madrid lors du mercato estival en cas de grosse offre. Mais ce samedi, le joueur de 30 ans a annoncé qu’il restait à la Casa Blanca .

« Je reste au Real Madrid »