Mercato - Real Madrid : L’agent de Gareth Bale lâche d’énormes révélations !

Publié le 4 février 2020 à 3h45 par A.M.

Quelques jours après la fermeture du mercato d'hiver, Jonathan Barnett s'est prononcé sur la situation de Gareth Bale qui ne se voyait pas quitter le Real Madrid.

« Il n'y avait aucune possibilité de retourner à Tottenham ». Jonathan Barnett s'est montré très clair concernant l'intérêt de Tottenham pour Gareth Bale cet hiver. Il faut dire comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, José Mourinho n'a absolument pas contacté l'international gallois en vue d'un transfert au mois de janvier. Quoi qu'il en soit, Gareth Bale n'avait aucune intention de quitter le Real Madrid cet hiver comme l'explique son agent.

Jonathan Barnett lâche ses vérités