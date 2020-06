Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La porte s’ouvrirait un peu plus pour cette pépite !

Publié le 25 juin 2020 à 1h00 par Th.B.

Le Real Madrid et le FC Barcelone suivent avec attention l’évolution de la situation de Matteo Guendouzi, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité mercredi. Plus vraiment désiré à Arsenal, le jeune milieu de terrain pourrait plier bagage cet été.

À l’été 2018, Matteo Guendouzi débarquait à Arsenal en provenance de Lorient, où il a été formé. Sous Unai Emery, le milieu de terrain français de 21 ans s’est rapidement fait une place de premier choix au sein de la rotation de l’effectif. Avec le licenciement du technicien espagnol qui a engendré l’intérim de Freddie Ljungberg et enfin de la nomination de Mikel Arteta lors de la première partie de saison, le temps de jeu du joueur a diminué. D’ailleurs, dès la prise de fonctions d’Arteta, Matteo Guendouzi s’est fait remarqué, et pas dans le bon sens du terme lors d’un stage à Dubai à la mi-saison. De quoi l’écarter un peu de la rotation. Et bien qu’il soit bien revenu depuis la reprise du championnat, post-Covid, Guendouzi a eu une attitude limite avec Neal Maupay lors de la défaite face à Brighton samedi dernier (2-1). D’après le Daily Mail, Mikel Arteta aurait décidé de le placer sur la liste des transferts par la suite. Le10sport.com vous a révélé ce mercredi, que le Real Madrid et le FC Barcelone ont fait irruption dans ce dossier.

Guendouzi agacerait toujours plus en interne à Arsenal