Mercato - Real Madrid : La porte est grande ouverte pour cette piste XXL !

Publié le 4 mai 2022 à 21h30 par La rédaction

Dans les petits papiers du Real Madrid, Serge Gnabry pourrait débarquer plus tôt que prévu en Espagne. Les négociations avec le Bayern Munich n’auraient pas évolué depuis six mois et un départ serait à l’étude.

Si jamais Kylian Mbappé s’engage avec le Real Madrid cet été, le club madrilène travaillerait déjà sur plusieurs profils pour l’entourer. Le nom de Serge Gnabry est revenu à plusieurs reprises. Au départ, l’idée du Real était de le faire venir gratuitement en 2023, date de la fin de son contrat. Mais vu la situation actuelle entre le Bayern Munich et l’international allemand, la porte pourrait s’ouvrir plus vite que prévu…

Aucune évolution depuis 6 mois