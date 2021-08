Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grosse mise au point d’Odegaard après son départ !

Publié le 21 août 2021 à 14h00 par T.M.

Ce vendredi, Martin Odegaard a définitivement été transféré à Arsenal. Après son départ du Real Madrid, le Norvégien a souhaité apporter certaines réponses.

Arrivé au Real Madrid avec le statut de grand espoir, Martin Odegaard n’a jamais réellement eu sa chance chez les Merengue. Le Norvégien a ainsi dû enchainer les prêts pour avoir du temps. Et après une expérience à Arsenal la saison dernière, Odegaard va retrouver les Gunners, cette fois définitivement. En effet, ce vendredi, le Real Madrid a officialisé la vente du joueur de 22 ans. Toutefois, face à certaines rumeurs son égard concernant son départ de la Casa Blanca, le nouveau protégé de Mikel Arteta a souhaité régler ses comptes.

« Je veux seulement dire que tout ce qui ce dit sur moi n’est pas la vérité »