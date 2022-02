Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande annonce du Real Madrid à Erling Haaland !

Publié le 24 février 2022 à 6h15 par T.M.

Outre Kylian Mbappé, le Real Madrid veut s’offrir Erling Braut Haaland. Toutefois, cela ne serait pas pour cet été.

Pour Florentino Pérez, le rêve est d’associer Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland au Real Madrid. Pour ce qui est du crack du PSG, cela semble plutôt bien avancé. En fin de contrat, le Français sera libre de venir à l’issue de la saison. Une aubaine donc pour le Real Madrid. En revanche, pour ce qui est du joueur du Borussia Dortmund, c’est une autre histoire. Si Haaland disposera d’une clause libératoire à 75M€ cet été, la concurrence s’annonce rude.

Rendez-vous en 2023 ?