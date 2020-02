Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande annonce du «Messi japonais» sur son retour !

Publié le 26 février 2020 à 21h30 par J.-G.D.

Interrogé sur son prêt à Majorque, en provenance du Real Madrid, Takefusa Kubo explique ne pas penser aux Merengue pour l’instant.

Arrivé au Real Madrid en juin dernier, malgré les approches du FC Barcelone, Takefusa Kubo fait ses gammes dans une autre écurie de Liga. En effet, la pépite japonaise a finalement rejoint Majorque, promu en première division espagnole, dans le cadre d’un prêt d’une saison. Le jeune joueur de 18 ans, considéré comme le « Messi japonais », redeviendra donc un membre à part entière de la Casa Blanca d’ici quelques mois. Mais Kubo ne pense pas au Real Madrid.

« Je ne pense qu’à Majorque en ce moment »