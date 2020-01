Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cela serait imminent pour Reinier Jesus !

Publié le 19 janvier 2020 à 9h30 par La rédaction

Alors qui'il fête ses 18 ans ce 19 janvier, Reinier Jesus serait déjà tombé d'accord avec le Real Madrid. L’officialisation de son arrivée serait d'ailleurs imminente.

Cible du Real Madrid depuis une certain temps, Reinier Jesus serait déjà tombé d’accord avec le club madrilène. Mais l’officialisation de la signature de la pépite brésilienne à Madrid ne pouvait pas se faire avant que l’attaquant de Flamengo n’atteigne sa majorité à cause de règles concernant les joueurs extra-européens mineurs. Et ce dimanche 19 janvier Reinier Jesus a 18 ans, l’officialisation ne serait donc plus qu’une question d’heures.

L’arrivée de Reinier devrait être officielle ce lundi