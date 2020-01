Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle avancée décisive dans ce dossier brûlant !

Publié le 18 janvier 2020 à 10h00 par H.G.

Alors que tout est réglé pour l’arrivée de Reinier Jesus, la pépite brésilienne pourrait voir son arrivée au Real Madrid être officialisée dans les prochaines heures.

Le Real Madrid ne se contente pas de recruter les meilleurs joueurs d’Europe pour se renforcer. En effet, le club madrilène est également à la recherche de futures stars pour assurer l’avenir, en témoignent les recrutements de Martin Odegaard (prêté à la Real Sociedad cette saison), Vinicius Junior ou encore Rodrygo. Et un nouveau brésilien va prochainement rejoindre les deux derniers cités : Reinier Jesus. En effet, comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le Real Madrid a trouvé un accord avec Flamengo pour un transfert de sa pépite de 17 ans contre 28M€ plus 7M€ de bonus, soit un montant global de 35M€ comme le réclamait l’écurie brésilienne. Et l’officialisation de l'arrivée de Reinier Jesus au Real Madrid pourrait intervenir dans les prochaines heures…

Reinier Jesus a fait un voyage express en Espagne !