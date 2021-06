Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema a déjà programmé son départ…

Publié le 13 juin 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Même s’il semble se rapproche logiquement de la fin de sa carrière, Karim Benzema entend bien profiter jusqu’au bout avant de tirer sa révérence. Et le buteur du Real Madrid se confie à ce sujet.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid, Karim Benzema (33 ans) est actuellement en train de vivre une étape majeur de sa carrière pourtant déjà bien remplie : son retour tant attendu en équipe de France. Et en attendant de savoir s’il parviendra à la hauteur des espérances durant l’Euro avec les Bleus, le buteur tricolore s’est confié sans détour sur son avenir au micro de beINSPORTS.

« Il va arriver un moment où il faudra arrêter… »