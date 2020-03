Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un flop estival déjà tenté par un départ ? La réponse !

Publié le 12 mars 2020 à 18h30 par D.M.

Non convoqué par Zinédine Zidane pour disputer les trois dernières rencontres de Liga, Luka Jovic espérerait toujours s’imposer au Real Madrid. Mais la relation entre le joueur et son entraîneur serait loin d’être idéale.

Recruté par le Real Madrid en juillet dernier contre un chèque de 60M€, Luka Jovic n’a pas convaincu son entraîneur. Depuis son arrivée, l'attaquant censé suppléer Karim Benzema sur le front de l’attaque, a été très peu utilisé par Zinédine Zidane qui s'est même passé de ses services lors des trois dernières rencontres de Liga. Une situation délicate pour Luka Jovic qui pourrait changer d’air lors du prochain mercato estival. D’autant plus que selon la presse étrangère, le Napoli serait prêt à l’accueillir.

Luka Jovic voudrait s’imposer au Real Madrid mais…