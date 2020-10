Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Interrogation autour des mots de Zidane sur le dossier Sergio Ramos

Publié le 28 octobre 2020 à 0h00 par La rédaction

La réponse énigmatique de Zinedine Zidane sur la prolongation de Sergio Ramos interpelle. Décryptage.

Interrogé en conférence de presse sur le dossier Sergio Ramos, avec qui aucun accord n’a encore été trouvé pour une prolongation alors que le défenseur arrive en fin de contrat au terme de la saison, Zinedine Zidane a livré une réponse plutôt énigmatique : « Demain nous avons un match et nous devons tous nos concentrer. Sergio également ». Comment analyser cette phrase a minima de l’entraîneur français ?

Nouvelle tension Zidane-Pérez ?

En effet, la phrase a de quoi interpeller car en temps normal, dans ce genre de circonstances, l’entraîneur a tendance à louer l’importance de son joueur et affiche sa confiance sur l’obtention d’un accord. Le fait que Zidane soit beaucoup plus expéditif laisse ouvertes quelques interrogations : souhaite-t-il vraiment prolonger son défenseur ? Ou est-ce un nouveau point de désaccord entre lui et son président Florentino Pérez, dont les médias espagnols affirment qu’il entretient d’excellents rapports avec Sergio Ramos ? Ou alors Zidane est-il opposé au fait que le club offre deux ans de plus à Sergio Ramos, comme le demande le joueur, là où il n’était question que de proposer un an ? Dans le contexte où la position de l’entraîneur est un peu fragile, malgré sa victoire dans le clasico, sa phrase énigmatique sur la prolongation de Sergio Ramos laisse en tout cas libre court à certaines hypothèses autour d’un regain de tension entre lui et son président.