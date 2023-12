Mercato - Real Madrid : Il réclame une fortune pour ce transfert

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin 2025 avec le Bayern Munich, Alphonso Davies pourrait bien rejoindre le Real Madrid. Le latéral gauche canadien est dans le viseur du club madrilène. D'ailleurs, l'agent du joueur de 23 ans réclamerait une véritable fortune à la formation bavaroise pour la prolongation du bail de son client. Florentino Pérez aurait une chance dans ce dossier.

Le Real Madrid pourrait bien recruter un nouveau latéral gauche d’ici les prochains mois. Avec Ferland Mendy qui est souvent ennuyé par les pépins physiques, le club madrilène scruterait le mercato à la recherche d’un autre joueur à ce poste. Et dans cette optique, Florentino Pérez garderait un œil sur la Bundesliga.

Le Real Madrid en pince pour Alphonso Davies

En effet, le Real Madrid aurait des vues sur Alphonso Davies. En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin 2025, l’international canadien est l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. La Casa Blanca verrait son arrivée d’un bon œil. D’ailleurs, les négociations semblent mal embarquées entre le Bayern Munich et Alphonso Davies pour sa prolongation.

Son agent réclame une fortune au Bayern Munich