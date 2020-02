Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ibrahimovic pourrait rendre un fier service à Zidane !

Publié le 17 février 2020 à 23h00 par A.C.

Zlatan Ibrahimovic pourrait bien aider Zinedine Zidane et le Real Madrid dans un gros dossier.

Niveau gardien, le Real Madrid semble bien armé avec Thibaut Courtois, habituel titulaire au poste. Pourtant, en Espagne on laisse entendre que Zinedine Zidane n’est pas un grand fan du Belge. Ainsi, du côté de Madrid on lorgnerait sur Gianluigi Donnarumma. Ça tombe bien, le Milan AC n’arrive pas à trouver un terrain d’entente pour prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2021 et pourrait donc vendre l’international italien.

La relation Ibrahimovic-Sirigu pourrait débloquer le dossier Donnarumma