Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland prévient ses prétendants pour son avenir

Publié le 10 avril 2020 à 4h45 par T.M.

Erling Braut Haaland anime à nouveau le marché des transferts. Le buteur du Borussia Dortmund a d’ailleurs adressé un message à ses prétendants.

A 19 ans, Erling Braut Haaland est la nouvelle pépite du football européen. Après avoir affolé les compteurs durant la première partie de saison avec Salzbourg, le Norvégien n’a pas baissé de rythme depuis janvier et son transfert au Borussia Dortmund. Affichant des statistiques impressionnantes, le protégé de Lucien Favre fait le bonheur du Mur Jaune. Mais 6 mois seulement après son arrivée dans le Ruhr, Haaland pourrait déjà partir. Cela serait en tout le grand rêve du Real Madrid, décidé à attirer le joyau norvégien pour venir épauler Karim Benzema sur le front de l’attaque. Et pour son avenir, le principal intéressé sait ce qu’il veut.

Haaland donne des indices…