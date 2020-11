Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland, Mbappé… Florentino Perez a tranché !

Publié le 5 novembre 2020 à 1h30 par D.M.

Le Real Madrid ne compterait pas dépenser des millions pour s’offrir Erling Braut Haaland lors du prochain mercato estival et privilégierait l’opération Kylian Mbappé.

Erling Braut Haaland ne cesse d’impressionner son monde. Auteur de huit buts en neuf matchs cette saison, l’attaquant du Borussia Dortmund continue de taper dans l’œil de plusieurs clubs européens, dont le Real Madrid. La presse espagnole indique que le joueur de 20 ans serait sur les tablettes du club merengue qui devra payer le prix fort s’il veut se l’offrir l'année prochaine. En effet, le président du BVB a indiqué qu’Haaland ne disposait pas dans son contrat d’une clause qui lui permettrait de quitter son équipe actuelle en 2021. « Il n'y a pas d'accord de ce genre. Mais ce n'est pas non plus le problème. Il s'agit de convaincre les joueurs de votre club et vos projets » a déclaré Hans-Joachim Watzke. Dans un second temps, le dirigeant a émis le souhait de conserver la jeune pépite : « Nous souhaitons clairement qu'Erling reste avec nous plus longtemps et nous voulons le convaincre lui et son conseiller de cela. J'en suis assez confiant. Je pense qu'Erling se sent très à l'aise au BVB. Il a définitivement fait le bon pas l'hiver dernier en nous rejoignant. Personnellement, je considérerais qu'il est faux de passer au suivant après si peu de temps ».

Le Real Madrid ne tentera pas de s’offrir Haaland l'été prochain