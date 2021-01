Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros coup de froid pour l’un des favoris de Zidane ?

Publié le 23 janvier 2021 à 1h30 par A.C.

En fin de contrat, Lucas Vazquez pourrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison.

Lorsque arrivent les sessions de transferts, le Real Madrid est normalement l’un des clubs les plus actifs. Pourtant, le club madrilène nous a habitués à une politique beaucoup plus discrète ces derniers mois, puisque la presse madrilène assure que Florentino Pérez souhaite économiser le maximum d’argent pour arracher Kylian Mbappé au PSG. Pourtant, plusieurs dossiers chauds se présentent pour le club madrilène, avec certains cadres en fin de contrat. C’est le cas du capitaine Sergio Ramos, mais également de Luka Modric et de Lucas Vazquez, que Zinedine Zidane aimerait voir prolonger. « Je souhaite que Luka Modric, Sergio Ramos et Lucas Vazquez soient prolongés le plus rapidement possible » a déclaré le coach du Real Madrid. « Nous souhaitons tous qu'ils restent. Il faut rapidement régler cette situation, c'est dans l'intérêt du club ».

La prolongation de Vazquez pas vraiment au programme