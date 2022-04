Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle annonce fracassante sur l'avenir d'une star d'Ancelotti !

Publié le 27 avril 2022 à 21h00 par La rédaction

Alors que le Bétis s’intéresse à la situation d’Isco, aucune offre n’aurait cependant été transmise au joueur de 30 ans, contrairement à ce qu’annonce la presse espagnole.

S’il est désormais quasi acté qu’Isco quittera le Real Madrid dans les prochaines semaines, son avenir est tout de même flou. En effet, l’Espagnol ne devrait pas renouveler son bail, qui prend fin le 30 juin prochain. Convaincu que le joueur de 30 ans peut encore apporter beaucoup, le Bétis s’intéresserait de près à sa situation, et aurait même déjà transmis un contrat de deux saisons à 10M€ par an, plus des primes, selon AS . Toutefois, d’après José Miguel López Catalán, ces rumeurs seraient totalement fausses.

« Le club n'a fait aucune offre d'aucune sorte à Isco »