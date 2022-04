Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bonne formule enfin trouvée pour Kylian Mbappé ?

Publié le 27 avril 2022 à 17h15 par La rédaction

Le PSG pourrait détenir la bonne formule pour prolonger Kylian Mbappé. Analyse.

Ces dernières heures, le quotidien britannique The Telegraph a révélé que le rendez-vous tenu récemment entre la mère de Kylian Mbappe et le président Nasser Al-Khelaïfi s’était avérée fructueuse. Au point que les dirigeants du PSG retrouveraient un certain optimisme dans le dossier. Selon le média, un contrat de deux ans, avec la possibilité d’inclure une clause de rupture lui permettant de rejoindre le Real Madrid au bout d’un an, aurait suscité l’intérêt du clan Mbappe.

Lui permettre de ne pas renier son accord de principe avec le Real Madrid