Mercato - PSG : La mère de Kylian Mbappé à l'origine d'un incroyable coup de tonnerre ?

Publié le 26 avril 2022 à 15h10 par Dan Marciano

La mère de Kylian Mbappé se serait récemment entretenu avec les responsables du PSG. Les discussions aurait été très positives et auraient redonné espoir aux dirigeants parisiens.

Nouveau rebondissement de taille dans le dossier Kylian Mbappé. Ces derniers jours, il a été question d'un voyage au Qatar pour la mère et le frère du joueur. Selon certains médias, Fayza Lamari aurait profité de ce déplacement pour s'entretenir avec les décideurs du PSG au sujet de l'avenir de son fils. Lié au club de la capitale jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé n'a encore pris aucune décision et attend d'en savoir plus sur le projet parisien selon les informations exclusives du 10Sport.com.

Le PSG reprend espoir dans le dossier Mbappé