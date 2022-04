Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre pour l'avenir de Mbappé ? La réponse

Publié le 27 avril 2022 à 9h45 par Dan Marciano

A en croire la presse anglaise, le PSG reprendrait espoir pour la prolongation de Kylian Mbappé après s'être entretenu avec sa mère à Doha. Mais les médias espagnols continuent d'annoncer l'arrivée prochaine du joueur au Real Madrid.

A Doha il y a quelques jours, la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari a profité de quelques jours de vacances, mais a aussi profité de son voyage au Qatar pour rencontrer les dirigeants du PSG, notamment Nasser Al-Khelaïfi. Une rencontre positive selon The Télégraph , précisant que les dirigeants reprennent espoir pour une prolongation. Le10Sport.com avait d'ailleurs annoncé que Mbappé ne fermait pas la porte à une prolongation de contrat de courte durée avec le PSG, notamment en cas de changements majeurs dans l'organigramme.

Mbappé voudrait toujours jouer pour le Real Madrid