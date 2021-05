Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane peut se mettre à rêver de cette pépite !

Publié le 9 mai 2021 à 0h00 par A.D.

Le Real Madrid et le Milan AC seraient en concurrence pour le recrutement de Dusan Vlahovic. Alors que la Fiorentina voudrait empocher au moins 60M€ pour le transfert de sa pépite serbe, les Rossoneri devraient sortir de la course sans qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Très performant sous les couleurs de la Fiorentina, Dusan Vlahovic aurait tapé dans l'oeil de Zinedine Zidane. En effet, le coach du Real Madrid aurait succombé au charme de l'attaquant de 21 ans et étudierait la possibilité de le recruter dès la prochaine fenêtre de transferts. Comme Zinedine Zidane, le Milan AC en pincerait également pour Dusan Vlahovic. Et alors qu'un énorme bras de fer avec Paolo Maldini serait à prévoir, Zinedine Zidane pourrait voir le directeur technique rossonero battre en retraite à cause de la Ligue des Champions.

Le Milan AC compte sur la Ligue des Champions pour Vlahovic