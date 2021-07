Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez va boucler un dossier chaud… grâce aux Jeux olympiques !

Publié le 29 juillet 2021 à 7h00 par B.C.

Alors qu’il s’illustre actuellement avec le Japon aux Jeux olympiques, Takefusa Kubo devrait quitter le Real Madrid cet été sous la forme d’un prêt.

Une fois encore, le Real Madrid connait un été très calme dans le sens des arrivées. Seul David Alaba est venu renforcer les rangs de Carlo Ancelotti en arrivant libre du Bayern Munich. À l’inverse, plusieurs départs de taille sont déjà à noter, puisque Sergio Ramos n’a pas prolongé son bail tandis que Raphaël Varane évoluera désormais sous les couleurs de Manchester United. Du mouvement est encore attendu car Florentino Pérez souhaite renflouer les caisses du club, mais également donner du temps de jeu à certaines de ses pépites, à l’instar de Takefusa Kubo.

Impressionant aux JO, Takefusa Kubo va partir en prêt