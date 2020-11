Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prend une décision radicale pour Zinedine Zidane !

Publié le 10 novembre 2020 à 8h30 par A.M.

Malgré le début de saison poussif du Real Madrid, Zinedine Zidane ne serait toujours pas menacé pour son avenir et continuerait d'avoir le soutien de Florentino Pérez et du vestiaire.

La situation du Real Madrid suscite des interrogations au sujet de l'avenir de Zinedine Zidane. Quatrième de Liga, le club merengue vient de subir un gros revers contre le FC Valence (1-4), son deuxième en huit journées. Mais ce sont également les prestations en Ligue des Champions qui inquiètent. En effet, si les Madrilènes se sont donnés de l'air en battant l'Inter sur le fil (3-2), la défaite contre le Shakhtar Donetsk (2-3) ainsi que le nul arraché sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (2-2) n'ont pas de quoi rassurer. Une situation qui laisser planer le doute sur l'avenir de Zinedine Zidane dont le poste serait menacé selon les médias espagnols.

Zidane a toujours le soutien du Real Madrid