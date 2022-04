Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez pourrait réaliser un coup XXL cet été !

Publié le 21 avril 2022 à 21h30 par La rédaction

Dans le viseur du Real Madrid, Serge Gnabry pourrait finalement quitter le Bayern Munich dès cet été. Un transfert serait de plus en plus probable car le club munichois voudrait absolument éviter un départ libre de son joueur en 2023.

Les rumeurs envoyant Serge Gnabry au Real Madrid commencent sérieusement à prendre du sens. À un peu plus d’un an de la fin de son contrat, l’ailier du Bayern Munich n’a toujours pas prolongé et semble en froid avec ses dirigeants. Une situation dont pourrait profiter plus vite que prévu le Real Madrid qui continue d'observer attentivement l'international allemand…

Un départ cet été pour Serge Gnabry ?