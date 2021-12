Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a tranché pour l’avenir de ce crack !

Publié le 8 décembre 2021 à 1h30 par H.G.

Alors qu’il a été avancé que Federico Valverde pourrait être une option pour Manchester United, le Real Madrid afficherait une position claire sur le sujet.

Âgé de seulement 23 ans, Federico Valverde incarne aussi bien le présent que l’avenir au Real Madrid. C’est ainsi fort logiquement que le club de la capitale espagnole a choisi de le blinder il y a quelques semaines en lui faisant parapher un nouveau contrat jusqu’au 30 juin 2027. Seulement voilà, il se pourrait que cela n’ait pas fait fuir tous les prétendants dans la mesure où certains échos ont avancé une possible offensive de Manchester United pour le recruter.

Federico Valverde est intransférable