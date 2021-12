Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Retour à l'envoyeur pour Gareth Bale l'été prochain ?

Publié le 7 décembre 2021 à 21h00 par La rédaction

L'histoire semble bientôt toucher à sa fin entre le Real Madrid et Gareth Bale, dont le contrat expire en juin prochain. Mais le Gallois se serait potentiellement trouvé une porte de sortie et pourrait rebondir en Premier League.

Plus le temps passe, plus le torchon brûle entre le Real Madrid et Gareth Bale. La saison dernière, le Gallois, qui entretenait de mauvaises relations avec Zinédine Zidane, était prêté à Tottenham. Cependant, le joueur de 32 ans a fait son retour chez les Merengue cet été et l’arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc madrilène ne semble pas avoir arrangé les choses. Actuellement blessé au genou, Gareth Bale n’a plus joué avec son club depuis le 28 août dernier. Sa fragilité et son attitude commenceraient à agacer en interne. Le divorce semble donc acté entre la Casa Blanca et l’ailier droit, dont le contrat expire cet été. Et il pourrait bien avoir trouvé un point de chûte.

Bale pourrait revenir à Tottenham