Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a fait un joli cadeau… au RC Lens

Publié le 5 novembre 2020 à 4h45 par T.M.

Ancien président du RC Lens, Gervais Martel a fait une révélation concernant une jolie action du Real Madrid suite au transfert de Raphaël Varane.

A 27 ans, Raphaël Varane est aujourd’hui l’un des cadres du Real Madrid, formant notamment la paire avec Sergio Ramos en charnière centrale. Au sein de la Casa Blanca, qu’il a rejoint il y a maintenant 10 ans, l’international français en a fait du chemin. En effet, en 2010, à seulement 17 ans, le défenseur faisait un grand saut vers l’inconnu en passant du RC Lens à l’un des plus grands clubs du monde. Les deux directions s’étaient alors mis d’accord pour un transfert de Varane à hauteur de 10M€, hors bonus. Des bonus qui ont d’ailleurs donné lieu à un grand geste de Florentino Pérez envers les Nordistes.

« Un geste de seigneur »