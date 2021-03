Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a définitivement tranché pour Gareth Bale !

Publié le 27 mars 2021 à 17h00 par H.G.

Alors que Gareth Bale a été envoyé en prêt à Tottenham cette saison, le Real Madrid ne prévoirait pas la saison 2021/2022 en comptant sur la présence de l’international gallois.

Peu performant et trop souvent blessé, Gareth Bale a fini par devenir un élément indésirable au Real Madrid, club qu’il a rejoint en 2013 en provenance de Tottenham. Ainsi, tandis que Zinedine Zidane ne comptait pas sur lui, la relation entre les deux hommes s’étant en plus détériorée, l’international gallois a effectué son grand retour chez les Spurs cette saison dans le cadre d’un prêt. Mais toute la question est de savoir quel sera son destin au terme de cet exercice 2020/2021, et ce alors que Gareth Bale a dernièrement affirmé son intention de retourner au Real Madrid pour y honorer la dernière année de son contrat expirant le 30 juin 2022.

Pour le Real Madrid, le cycle de Gareth Bale est terminé