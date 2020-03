Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Zidane avec cette star étrangère !

Publié le 1 avril 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid pour l’été prochain, Raheem Sterling ne semble clairement pas exclure un transfert vers le club merengue comme l’a indiqué l’entourage de l’attaquant de Manchester City.

Plus que jamais en quête de renfort offensif au Real Madrid pour le prochain mercato estival, Zinedine Zidane multiplierait les pistes en coulisses. L’une d’entre elles mènerait directement à Raheem Sterling, l’attaquant anglais de Manchester City, qui semble bien parti pour quitter les Citizens en fin de saison. Et l’entourage de Sterling a d’ailleurs laissé bon espoir au Real Madrid pour l’été prochain…

« Tout est possible »