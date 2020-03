Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star de Guardiola pourrait échapper à Zidane à cause de Mané !

Publié le 31 mars 2020 à 14h00 par D.M.

Afin de pallier le possible départ de Sadio Mané, Liverpool voudrait rapatrier Raheem Sterling lors du prochain mercato. Mais la crise liée au Coronavirus pourrait mettre à mal cet intérêt.

« Si je pouvais un jour retourner à Liverpool ? Pour être honnête avec vous, j’adore Liverpool. Ne vous méprenez pas, ils sont toujours dans mon cœur. C’est une équipe qui a énormément fait pour moi en grandissant alors… » avait déclaré Raheem Sterling le 24 mars dernier au cours d’un live Instagram . L’attaquant de Manchester City n’a pas oublié son club formateur et n'a pas exclu un retour à Liverpool, club qu’il a quitté en 2015. D’autant plus que les Reds seraient à la recherche d’un attaquant capable de pallier un possible départ de Sadio Mané courtisé par le Real Madrid. Et Liverpool envisagerait de s’attacher les services de Raheem Sterling également surveillé par le club madrilène.

Liverpool rêve de Sterling