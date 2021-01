Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Zidane !

Publié le 3 janvier 2021 à 23h00 par A.C.

Peu utilisé par Zinedine Zidane, Luka Jovic pourrait bien quitter le Real Madrid cet hiver.

Il devait mettre Karim Benzema sur le banc et devenir le nouveau fer de lance de l’attaque du Real Madrid. Pourtant, Luka Jovic n’a toujours pas trouvé sa place. Recruté en juillet 2019 pour 63M€, l’attaquant n’a disputé que 32 rencontres toutes compétitions confondues, marquant deux buts et délivrant deux passes décisives. Les rumeurs de départs ont rapidement fusé et cet hiver, la presse italienne annoncé un intérêt prononcé du Milan AC, à la recherche d’un joueur capable d’épauler Zlatan Ibrahimovic.

Jovic est toujours dans le viseur du Milan AC