Mercato - Real Madrid : Et si Eden Hazard jouait un mauvais tour à Zinedine Zidane ?

Publié le 29 février 2020 à 5h15 par T.M.

Faute d’avoir Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait se rabattre sur Mohamed Salah cet été. Un dossier qui pourrait toutefois être influencé par Eden Hazard. Explications…

Actuellement, Mohamed Salah fait les beaux jours de Liverpool. Toutefois, son avenir pourrait bien s’écrire du côté du Real Madrid. En effet, ne voulant pas trop dépenser pour Kylian Mbappé, les Merengue pourraient finalement se rabattre sur le protégé de Jürgen Klopp à Liverpool. Un nouveau challenge pourrait donc attendre Salah en Espagne. Toutefois, pour Mohamed Elneny, son coéquipier en sélection n’aurait pas intérêt à rejoindre le Real Madrid, prenant notamment pour exemple Eden Hazard.

« Vous voyez bien qu'Eden Hazard a du mal au Real… »

« C'est une superstar à Liverpool. Si j'étais lui, je resterais à Liverpool. Pour moi, il joue actuellement pour l'une des meilleures équipes du monde. Bien sûr, le Real Madrid est plus grand que Liverpool et Barcelone est plus grand que Liverpool mais vous voyez bien qu'Eden Hazard a du mal au Real après avoir quitté Chelsea. Salah est bien installé dans son club actuel », a assuré l’Egyptien concernant Mohamed Salah pour BeIN Sports.